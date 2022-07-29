Обстріл Миколаєва: снаряд впав на подвір'я будинку, є постраждала

Внаслідок обстрілу поранення дістала одна жінка

Увечері 28 липня російський снаряд влучив у подвір’я приватного житлового будинку і вибухнув буквально за кілька метрів від нього. Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

У результаті обстрілу у будинку обвалилась стіна і частина покрівлі.

Також значні руйнування отримали два сусідні будинки. У будинках навколо вибиті вікна і пошкоджений дах.

Попередньо, внаслідок обстрілу поранення дістала одна жінка.

Як раніше повідомлялося, російські загарбники зранку 28 липня знову вдарили по Миколаєву. Внаслідок ракетної атаки рашистів постраждали заклади освіти та житлові будинки. ракета влучила на територію водної станції Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення. На території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту.

У ніч на 28 липня окупанти також гатили по Миколаєву. Повітряна тривога в обласному центрі розпочалася о 03:50. А вже через 45 хвилин з'явилися повідомленні про потужна вибухи.



