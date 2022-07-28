Жителі Миколаєва «перевиховали» місцевого фаната Кадирова (відео)

Миколаївські активісти відшукали продавця овочів, який погрожував жінкам «кадировцями»

У Миколаєві продавець овочів під час суперечки з місцевими жінками погрожував їм «кадировцями». Однак після «виховної бесіди» чоловік попросив вибачення за свої слова та пообіцяв підтримувати ЗСУ. Відповідне відео оприлюднили користувачі соцмереж.

Зокрема, жінки записали слова «сміливця» на відео і оприлюднила ці кадри в мережі. На кадрах видно, як чоловік, який продає овочі, лякає жінок тим, що прийдуть «кадировці» і з ними розберуться. Також він бажав смерті їхнім синам.

Після оприлюднення відео з фанатом лідера Чечні Рамзана Кадирова місцеві активісти розшукали чоловіка і провели з ним «виховну бесіду».

Після такої зустрічі запал продавця різко зменшився, він на камеру перепросив за свої слова та пообіцяв допомагати ЗСУ «всім, чим зможе», а Кадирова і російського диктатора Володимира Путіна послав «за російським кораблем».

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео, як у В’єтнамі громадянка Росії накинулася на місцевих жителів, звинувачуючи їх у тому, що вони «пішли проти Путіна». Інцидент стався у в'єтнамському місті Дананг, який одним із найпопулярніших світових курортів у цій країні. Росіянка, яка імовірно була під дією алкоголю, ображала в’єтнамців, кричала, що вони «пішли проти Путіна», не люблять російського лідера, і навіть назвала громадян В’єтнаму «зрадниками Росії».

Також раніше у столиці патрульні поліцейські затримали нетверезого прихильника «русского міра», який скоїв дорожньо-транспортну пригоду і поїхав з місця аварії. Під час затримання чоловік погрожував патрульним росіянами, які прийдуть і «наведуть лад».