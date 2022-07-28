Атака на Миколаїв: мер повідомив, куди влучили ракети

Ракета влучила на територію водної станції університету

Російські загарбники зранку 28 липня знову вдарили по Миколаєву. Внаслідок ракетної атаки рашистів постраждали заклади освіти та житлові будинки. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Російські терористи не зраджують собі і цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру Миколаєва. Ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю», – йдеться в повідомленні.

Також ракета влучила на територію водної станції Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення. На території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Щодо житлових будинків, на цей час відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.

Нагадаємо, в ніч на 28 липня окупанти знову обстріляли Миколаїв. Повітряна тривога в обласному центрі розпочалася о 03:50. А вже через 45 хвилин з'явилися повідомленні про потужна вибухи.

Додамо, що Миколаїв і область часто страждають від обстрілів російських окупантів. Зокрема, для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи С-300.

До слова, триває 155-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.