Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Миколаїв: мер повідомив, куди влучили ракети

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 09:25 glavcom.ua
Атака на Миколаїв: мер повідомив, куди влучили ракети
У Миколаєві зруйновано заклади освіти та житлові будинки
ДСНС

Ракета влучила на територію водної станції університету

Російські загарбники зранку 28 липня знову вдарили по Миколаєву. Внаслідок ракетної атаки рашистів постраждали заклади освіти та житлові будинки. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Російські терористи не зраджують собі і цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру Миколаєва. Ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю», – йдеться в повідомленні.

Також ракета влучила на територію водної станції Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення. На території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Щодо житлових будинків, на цей час відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.

Нагадаємо, в ніч на 28 липня окупанти знову обстріляли Миколаїв. Повітряна тривога в обласному центрі розпочалася о 03:50. А вже через 45 хвилин з'явилися повідомленні про потужна вибухи.

Додамо, що Миколаїв і область часто страждають від обстрілів російських окупантів. Зокрема, для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи С-300.

До слова, триває 155-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. 

Теги: Україна окупанти росія війна Миколаїв ДСНС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок ракетної атаки на Миколаївщину є влучання в авторинок та інші відкриті території передмістя
Росія випустила по Миколаєву 18 ракет, – голова ОВА
26 липня, 11:28
Генерал (в центрі) працюватиме на посилення взаємодії військової адміністрації та ЗСУ
Генерал Марченко повернувся в Миколаїв із важливим завданням
Вчора, 17:02
Наслідки ворожих обстрілів на Миколаївщині
Миколаївщина: рашисти за день знищили 230 га врожаю пшениці
Вчора, 12:39

Події в Україні

Рашисти обстріляли ТЕЦ та житловий масив на Харківщині: є загиблі
Рашисти обстріляли ТЕЦ та житловий масив на Харківщині: є загиблі
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
Рашисти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
Рашисти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
Турецька компанія безкоштовно надасть «Байрактар», на який збирала Польща
Турецька компанія безкоштовно надасть «Байрактар», на який збирала Польща
Жителі Миколаєва «перевиховали» місцевого фаната Кадирова (відео)
Жителі Миколаєва «перевиховали» місцевого фаната Кадирова (відео)
Окупанти вдруге за добу вдарили до Дніпропетровщині: є загиблі та поранені
Окупанти вдруге за добу вдарили до Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Ракетний удар по Київщині: відомі перші подробиці (відео)
47K
У Харкові пролунали вибухи, є пожежі (відео)
44K
РФ посилила обстріли та розвідку з Білорусі – Генштаб
31K
Контроль за зброєю. Міноборони пояснило, чому нова система – горе для окупантів
13K
На Київщині пролунали вибухи
10K
На Київщині оголошена третя повітряна тривога за ранок

Новини

Генерал США зробив втішний прогноз для ЗСУ
Сьогодні, 15:39
Окупанти завдали удару по Кропивницькому: є загиблі та багато поранених
Сьогодні, 15:31
Президент провів перемовини з Вселенським патріархом Варфоломієм
Сьогодні, 15:20
Науседа вручив Зеленському найвищу державну нагороду Литви (відео)
Сьогодні, 15:18
У Запоріжжі водій на швидкості втаранився в комунальників: є загиблий і постраждалі (фото, відео)
Сьогодні, 15:08
Єгипет скасував контракти на купівлю українського зерна
Сьогодні, 15:03

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту