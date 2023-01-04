Обстріл Нікополя, на Херсонщині двоє загиблих. Ситуація в регіонах на 4 січня

Вночі ворог три випустив ракети по м. Костянтинівка

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

Три обстріли за добу, всі – Новгород-Сіверський район, із артилерії, мінометів та АГС. Без жертв та руйнувань. Вночі – без обстрілів.

Сумщина

Вчора вдень росіяни обстріляли Середино-Будську громаду із мінометів. Було чотири прильоти 120 мм калібру. Зноб-Новгородська громада – шість мін вчора ввечері. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

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Запорізька область

Вночі ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя. В результаті прильоту трьох ракет с300 на об'єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена. Дані уточнюються.

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Новоданилівка, Дорожнянка, Малв Щербаки, Степове, Кам'янське, Залізничне, Білогір'я, Плавні, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Ольгівське, Чарівне, Полтавка, Мала Токмачка, Малинівка, Гуляйпільське. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів рф.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Амбарне.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка. У Вовчанську обстрілами пошкоджено приватний будинок.

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У смт Дворічна окупанти обстріляли пожежні автомобілі. Там отримав поранення 42-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. У Куп‘янську вибухову травму отримав 50-річний чоловік. Госпіталізований. Стан – середній.

Дніпропетровщина

Росіяни знову обстрілювали Нікопольщину. Російська важка артилерія ударила по самому Нікополю. Без жертв. У місті пошкоджені кілька будинків та кілька господарських споруд, автівка, газогін та лінія електропередач.

Луганщина

Ворожі атаки відбито поблизу Стельмахівки і Білогорівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу з боку росіян зазнали Макіївка, Площанка і Діброва. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Вночі – три ракетні удари по м. Костянтинівка. Постраждали складські приміщення підприємства, спортивне поле та подвір'я школи. Зранку активізувалися бойові дії на лінії фронту в Очеретинській громаді, триває артобстріл села Веселе.

Протягом доби – обстріли м.Курахове та м.Гірник. Є пряме влучання в п‘ятиповерховий житловий будинок у Кураховому, частково пошкоджені ще 5 багатоповерхівок. Знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція.

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Впродовж ночі обстріли позицій та околиць Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Пошкоджено ЛЕП за межами міста. На Донеччині за добу: один загиблий, п’ять поранених цивільних.

Миколаївщина

Вчора вдень ворожих обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Без жертв.

Херсонщина

Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів: Херсон, Молодіжне, Антонівка та Берислав.

На виїзді з Малої Олександрівки Бериславського району автомобіль з цивільними натрапив на російську вибухівку. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків, ще один дістав поранення, за його життя борються лікарі. В цілому на Херсонщині минулої доби загинули двоє людей, п’ять поранені.

Нагадаємо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, протягом минулої доби, завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.