Окупанти зазнали колосальних втрат на Запоріжжі – Генштаб

Окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку

Триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, протягом минулої доби, завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагаються покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда і Красногорівка Донецької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено. Обстріляв райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Ромашкове і Рожковичі - Сумської та Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Амбарне на Харківщині.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Вогневого впливу зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них - Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.

Бахмутський та Авдіївський напрямки

Противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Краматорськ, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області.

Новопавлівський напрямок

Вогневого ураження зазнали Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар та Микільське на Донеччині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Запорізький та Херсонський напрямки

Постраждали райони понад 25 населених пунктів. Ворог не припиняє обстрілів цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Уражено цивільну інфраструктуру Запоріжжя та Херсона.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області: знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил російської федерації.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили і військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА окупантів.