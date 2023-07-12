Окупанти атакували Запоріжжя: десятки постраждалих (фото)
Місцевих жителів закликають не чіпати уламки дрона, оскільки вони ще можуть бути небезпечними
У Запоріжжі, внаслідок вибуху ворожого літального об'єкта, постраждали 18 людей. Серед них шестеро дітей. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Юрій Малашко.
«18 травмованих, серед яких шестеро дітей – наслідки падіння невстановленого ворожого літального об'єкта в спальному районі обласного центру», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окрім дітей наразі відомо про дев’ятьох жінок та трьох чоловіків, які отримали ушкодження на відкритій території.
«Після надання першої медичної допомоги четверо дорослих та одна дитина направлені на амбулаторне лікування», – повідомив глава області.
Також Малашко закликав місцевих жителів бути обачними та не чіпати уламки, які ще можуть бути небезпечними.
Нагадаємо, триває 504-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.
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