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Окупанти вдарили по будинках та гуманітарному штабу в Херсоні: є поранені (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по будинках та гуманітарному штабу в Херсоні: є поранені (відео)
Наслідки ворожої атаки на Херсон
фото: скрін із відео

Поранення отримали пʼятеро людей, наймолодшій пораненій – лише вісім років

Російські терористи прицільно вдарили по оселях мирних людей, а також по гуманітарному штабу. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«Поранення отримали пʼятеро людей, стан одного з постраждалих – тяжкий. Наймолодшій пораненій – лише вісім років», – йдеться в повідомленні. Всі потерпілі госпіталізовані.

На відео, яке оприлюднила Херсонська ОВА, видно наслідки масованого обстрілу – серйозно пошкоджені житлові будинки, а також показано будинок і подвір’я, де під час обстрілу була дівчинка.

Також Херсонська ОВА повідомляла, що у восьмирічної дівчинки діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. Вона на момент ворожого удару знаходилася на подвірʼї будинку.

Крім того, сьогодні в Херсоні важко поранило 68-річного чоловіка – йому уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги. Ще двоє людей, 56-річна жінка та 52-річний чоловік, дістали поранення середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, триває 503-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

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Теги: Херсон війна окупанти

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