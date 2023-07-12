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Чотири «бавовни» за день: у Бердянську знищено готель з військовим керівництвом окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чотири «бавовни» за день: у Бердянську знищено готель з військовим керівництвом окупантів
Серія вибухів прогриміла у Бердянську 11 липня
фото: Петро Андрющенко/Telegram

Під час «бавовни» у Бердянську знищено російського генерала

11 липня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області весь день гриміли вибухи.

Перша «бавовна» сталася у ніч на вівторок. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющено з посиланням на інформацію його джерел у Бердянську, було влучання по готелю «Дюна», розташованому на території Приазовкурорту. «Місцеві повідомляють, що від готелю майже нічого не залишилось... Відомо, що певний час саме там проживало військове керівництво ворога. Також недалеко було розташування ворожого ППО», – розповів Андрющенко.

Чотири «бавовни» за день: у Бердянську знищено готель з військовим керівництвом окупантів фото 1

«Скоріш за все, саме тут та внаслідок саме цього влучання, було і ліквідовано генерал-лейтенанта РФ», – зазначив він.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у районі тимчасово окупованого Бердянська було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова

Крім того, 12 липня російське ППО не зупинило «бавовну», а спалило вщент поле пшениці. «Бердянці спостерігали, як ніхто не викликав МЧС окупантів і поле перетворилось на попіл», – повідомив Андрющенко.

Пізніше, близько 16:30, у Бердянську прогриміла серія вибухів з детонацією.

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фото: Петро Андрющенко/Telegram

Увечері, після 18 години, у місті сталася четверта за день «бавовна».

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов анонсував хороші новини з окупованого Бердянська.

Теги: Бердянськ окупанти вибух війна

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