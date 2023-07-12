Окупанти зруйнували одну із найвпізнаваніших споруд Гуляйполя на Запоріжжі (фото)

Млин є унікальним зразком промислової архітектури та входить до історичного ареалу населеного пункту

Будівля весь час залишалася без суттєвих змін – пережила часи революції, Другу світову війну і постраждала від війни нинішньої

Внаслідок ворожого обстрілу в Гуляйполі Запорізької області руйнувань зазнала унікальна будівля – паровий млин 1894 року. Про це йдеться у дописі групи «Гуляйпільські старожитності» у Facebook.

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Млин є унікальним зразком промислової архітектури та є однією із найвпізнаваніших споруд у місті, а також входить до історичного ареалу населеного пункту. У радянський період та до повномасштабного вторгнення Росії будівля використовувалася за призначенням як млин.

Окупанти пошкодили стародавній млин фото: «Гуляйпільські старожитності» / Facebook

Зазначається, що млин збудований купцем другої гільдії Самсоном Саксаганським. Проєкт та саме будівництво виконала відома контора Антона Ерлангера. У 1908 році млин купив гуляйпільський промисловець та землевласник Давід Шредер. Згодом там була центральна електростанція. Будівля весь час залишалася без суттєвих змін – пережила часи революції, Другу світову війну і постраждала від війни нинішньої.

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Млин зазнав руйнувань унаслідок ворожого обстрілу фото: «Гуляйпільські старожитності» / Facebook

Нагадаємо, триває 504-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.