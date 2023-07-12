Окупанти зруйнували одну із найвпізнаваніших споруд Гуляйполя на Запоріжжі (фото)
Будівля весь час залишалася без суттєвих змін – пережила часи революції, Другу світову війну і постраждала від війни нинішньої
Внаслідок ворожого обстрілу в Гуляйполі Запорізької області руйнувань зазнала унікальна будівля – паровий млин 1894 року. Про це йдеться у дописі групи «Гуляйпільські старожитності» у Facebook.
Млин є унікальним зразком промислової архітектури та є однією із найвпізнаваніших споруд у місті, а також входить до історичного ареалу населеного пункту. У радянський період та до повномасштабного вторгнення Росії будівля використовувалася за призначенням як млин.
Зазначається, що млин збудований купцем другої гільдії Самсоном Саксаганським. Проєкт та саме будівництво виконала відома контора Антона Ерлангера. У 1908 році млин купив гуляйпільський промисловець та землевласник Давід Шредер. Згодом там була центральна електростанція. Будівля весь час залишалася без суттєвих змін – пережила часи революції, Другу світову війну і постраждала від війни нинішньої.
Нагадаємо, триває 504-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.
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