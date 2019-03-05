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    Події в Україні

    Окупанти готуються до боїв та поповнюють запаси донорської крові — МОУ

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    Окупанти готуються до боїв та поповнюють запаси донорської крові — МОУ

    З 1 березня бойовиків почали викликати з відпусток та не відпускати за межі розташування частин

    Російське окупаційне командування посилює підготовку з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ перед активізацією бойових дій та поповнює запаси донорської крові. Про це під час брифінгу з посиланням на розвідку повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує МОУ.

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    «З 1 березня ц.р. розпочато відкликання особового складу з відпусток та заборонено на невизначений термін їх звільнення з розташування частин. При цьому, зросла інтенсивність поповнення передових підрозділів боєприпасами, інженерним та іншим майном», - повідомив речник.

    За словами Мотузяника, у медичних закладах на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей активізовано заходи з поповнення запасів крові. Так, протягом минулого тижня для здачі донорської крові було залучено військовослужбовців російських окупаційних військ та у примусовому порядку працівників так званих «державних» установ і студентів навчальних закладів.

    Крім того, російська окупаційна адміністрація під виглядом перевірки заборгованості місцевих мешканців за комунальні послуги приховано проводить перепис населення для уточнення мобілізаційних резервів, повідомив речник Міноборони.

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