Окупанти готуються до боїв та поповнюють запаси донорської крові — МОУ



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З 1 березня бойовиків почали викликати з відпусток та не відпускати за межі розташування частин

Російське окупаційне командування посилює підготовку з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ перед активізацією бойових дій та поповнює запаси донорської крові. Про це під час брифінгу з посиланням на розвідку повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує МОУ.

«З 1 березня ц.р. розпочато відкликання особового складу з відпусток та заборонено на невизначений термін їх звільнення з розташування частин. При цьому, зросла інтенсивність поповнення передових підрозділів боєприпасами, інженерним та іншим майном», - повідомив речник.

За словами Мотузяника, у медичних закладах на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей активізовано заходи з поповнення запасів крові. Так, протягом минулого тижня для здачі донорської крові було залучено військовослужбовців російських окупаційних військ та у примусовому порядку працівників так званих «державних» установ і студентів навчальних закладів.

Крім того, російська окупаційна адміністрація під виглядом перевірки заборгованості місцевих мешканців за комунальні послуги приховано проводить перепис населення для уточнення мобілізаційних резервів, повідомив речник Міноборони.