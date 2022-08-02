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Окупанти мають частковий успіх на кількох напрямках, – Генштаб

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 18:59 glavcom.ua
Окупанти мають частковий успіх на кількох напрямках, – Генштаб
Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці
фото ілюстративне

Ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів

Триває 160-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У напрямку Відродження – Кодема та Донецьк – Піски окремі підрозділи ворога мають частковий успіх. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки

Склад, стан та положення підрозділів збройних сил Республіки Білорусь в Брестській та Гомельській областях залишаються без суттєвих змін. За наявною інформацією, Республіка Білорусь продовжує постачання окремих номенклатур боєприпасів для потреб збройних сил Російської Федерації. Зберігається загроза ракетних ударів з Білорусі.

Сіверський напрямок

Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ з території Російської Федерації та ведення повітряної розвідки у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу. Вживає заходів з поповнення втрат особового складу, а також озброєння і військової техніки.

Харківський напрямок

Ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Чугуїв, Дементіївка, Протопопівка, Гусарівка, Чепіль, Питомник, Черкаські Тишки, Петрівка, Ртищівка, Старий Салтів, Скрипаї, Соснівка, Циркуни та Світличне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхнього Салтова.

Окупанти зазнали невдачі та відступили при спробі покращити тактичне положення в напрямку Тернова – Байрак.

Слов’янський напрямок

Противник здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курулька, Грушуваха, Дібрівне, Адамівка, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Василівка Перша та Хрестище. Завдав авіаудару біля Дібрівного. Відзначено діяльність розвідувальних груп поблизу Довгенького та Долини, групи відійшли.

Донецький напрямок

Ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Систематичним застосуванням засобів вогневого ураження противник намагається скувати дії наших військ та не допустити їх перекидання на загрозливі напрямки.

Краматорський напрямок

Зафіксовано обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Донецького. Ворог завдав авіаудару неподалік Серебрянки. Вів повітряну розвідку БПЛА біля Кривої Луки.

Противник спробував наступати у напрямку Новолуганське – Івано-Дар’ївка. Отримав рішучу відсіч наших воїнів та відійшов.

Бахмутських напрямок

Зафіксовано артилерійські обстріли в районах Яковлівки, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Покровського, Веселого, Курдюмівки та Залізного. Ворог збільшив інтенсивність задіяння авіації на зазначеному напрямку та завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Покровського, Соледара, Бахмута та Кодеми.

Всі спроби просування противника у напрямках Роти – Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут успішно відбито. Окупанти з втратами відійшли назад.

У напрямку Відродження – Кодема окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

Авдіївський напрямок

Ворог здійснював обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Новобахмутівки. Окупанти вели штурмові дії у напрямку Мінеральне – Авдіївка, успіху не мали, відійшли. На напрямку Донецьк – Піски ворог має частковий успіх.

Новопавлівський та Запорізький напрямки

Зафіксовано обстріли біля Новомихайлівки, Павлівки, Залізничного, Кам’янського, Полтавки, Червоного, Новоандріївки та Мар’їнки. Біля останнього противник завдав ще й авіаудару. Вів повітряну розвідку БПЛА в районі Ольгівського.

Південнобузький напрямок

Ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони. Намагається відновити втрачене положення. Обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Осокорівка, Іванівка, Оленівка, Зоря, Благодатне, Пришиб, Токарєве, Нововоронцовка, Біла Криниця, Андріївка, Веселий Кут та Явкіне.

Ворог завдав авіаційного удару неподалік Зорі. Вів повітряну розвідку для уточнення результатів вогневого ураження та виявлення положення наших військ.

У готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування. Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Серед російських окупантів фіксується збільшення фактів зловживання алкоголем, як наслідок – непокора офіцерському складу та міжетнічні конфлікти.

Теги: війна Україна росія окупанти

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