ЗСУ за добу ліквідували 140 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ

Найбільших втрат військо РФ зазнало на Бахмутському та Криворізькому напрямках

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 41 170 військовослужбовців. За сотанню добу ЗСУ знищили 140 рашистів. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 41170 (+140) осіб

танків ₰–1768 (+0) од,

бойових броньованих машин – 4014 (+3) од,

артилерійських систем – 936 (+4) од,

систем ракетно-залпового вогню – 259 (+0) од,

засоби ППО – 117 (+0) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 191 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3),

крилаті ракети – 174 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2914 (+2) од,

спеціальна техніка – 82 (+0).

Найбільших втрат військо РФ зазнало на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 160-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагається не допустити просування українських військ на півдні.