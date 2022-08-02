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ЗСУ за добу ліквідували 140 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 09:20 glavcom.ua
ЗСУ за добу ліквідували 140 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
фото: Генштаб

Найбільших втрат військо РФ зазнало на Бахмутському та Криворізькому напрямках

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 41 170 військовослужбовців. За сотанню добу ЗСУ знищили 140 рашистів. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 41170 (+140) осіб
  • танків ₰–1768 (+0) од,
  • бойових броньованих машин – 4014 (+3) од,
  • артилерійських систем – 936 (+4) од,
  • систем ракетно-залпового вогню – 259 (+0) од,
  • засоби ППО – 117 (+0) од,
  • літаків – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів – 191 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3),
  • крилаті ракети – 174 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2914 (+2) од,
  • спеціальна техніка – 82 (+0).

Найбільших втрат військо РФ зазнало на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 160-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагається не допустити просування українських військ на півдні. 

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Теги: війна Генштаб

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