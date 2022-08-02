ЗСУ за добу ліквідували 140 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Найбільших втрат військо РФ зазнало на Бахмутському та Криворізькому напрямках
Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 41 170 військовослужбовців. За сотанню добу ЗСУ знищили 140 рашистів. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 41170 (+140) осіб
- танків ₰–1768 (+0) од,
- бойових броньованих машин – 4014 (+3) од,
- артилерійських систем – 936 (+4) од,
- систем ракетно-залпового вогню – 259 (+0) од,
- засоби ППО – 117 (+0) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 191 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3),
- крилаті ракети – 174 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2914 (+2) од,
- спеціальна техніка – 82 (+0).
Найбільших втрат військо РФ зазнало на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 160-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагається не допустити просування українських військ на півдні.
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