Окупанти зізнаються рідним, що використовують заборонені боєприпаси (аудіо)

«Тату, ти знаєш скільки ми тут забороненого використовуємо»

Російські загарбники у розмовах зі своїми родичами не приховують, що використовують в Україні фосфорні боєприпаси – заборонену зброю. Про це свідчить перехоплення головного управління розвідки Міноборони.

Окупант розповідає батькові, що вони використовують фосфорні боєприпаси, які запускають з «Градів». Батько нагадав, що це заборонено Конвенцією, та рашист відказав: «Тату, ти знаєш скільки тут всього використовуємо, що заборонено в принципі».

Застосування фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни (протокол від 1977 року) та Конвенцією про конкретні види звичайної зброї. Зброя, що містить білий фосфор, поширює запалювальну сполуку, температура горіння якої перевищує 800 °C, значною територією, площа якої може досягати кількох сотень квадратних метрів. Горіння продовжується допоки весь фосфор не вигорить або поки не припиниться доступ кисню. Така зброя може викликати особливо важкі та болісні каліцтва або ж спровокувати повільну та мученицьку смерть. Для лікування таких поранень потрібно спеціально навчений медичний персонал, який під час роботи теж може отримати фосфорні рани.

Нагадаємо, 17 липня російські військові вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області фосфорними снарядами.

До цього, під обстріл фосфорними боєприпасами потрапила Сумщина.