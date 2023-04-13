Окупанти модифікують «Шахеди» старими реле, яким по 30 років

Компоненти і «модифікації» БПЛА засвідчують, що РФ не збирається відмовлятися від агресивних намірів щодо України

Росія перейшла до тактики «аби хоч кудись долетіло й вибухнуло»

Міжнародні санкції, попри заяви Кремля, діють та завдають серйозних проблем державі-агресору, зокрема це стосується низки мікросхем та чипів.

Про це сказав представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних сил України Андрій Рудик на брифінгу.

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«Росія змушена шукати шляхи обходу санкцій, за будь-яку ціну діставати навіть найпростіші аудіокодеки. Як наслідок, російський ВПК у цій галузі конструктивно деградує. Свідченням цього є виявлення 30-річних реле закордонного походження в БПЛА Shahed 136. Також плати закордонного походження та власне російського. Одразу ж помітною буде різниця в акуратності та ретельності друкування плат і припаювання до них окремих елементів», – зазначив Рудик

Представник Генштабу зазначив, що відмовившись від виготовлення навіть найпростіших комплектуючих БПЛА, Росія перейшла до тактики «аби хоч кудись долетіло й вибухнуло» (Shahed 136), «аби хоч щось показало/підсвітило» (ZALA 421-16E). Підтвердженням цього можна вважати удар по гуртожитку в місті Ржищів Київської області 22 березня 2023 року, в результаті якого загинули дев'ять цивільних осіб. Попри конструкторську деградацію, російські та іранські БПЛА становлять небезпеку для українських захисників та мирних громадян.

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Компоненти і «модифікації» БПЛА Shahed 136 та ZALA 421-16E засвідчують, що Російська Федерація не збирається відмовлятися від агресивних намірів щодо України і за будь-яку ціну продовжуватиме сіяти руйнування та смерть на нашій землі. Саме тому вкрай важливо позбавити Росію будь-якої можливості та навіть найменшої здатності проводити агресію та продовжувати скоювати численні злочини, додав він.

Нагадаємо, триває 414-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ведення загарбницької війни. Ігнорує Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по мирних населених пунктах. Протягом доби противник завдав 11 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення.