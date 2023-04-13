Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти модифікують «Шахеди» старими реле, яким по 30 років

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти модифікують «Шахеди» старими реле, яким по 30 років
Компоненти і «модифікації» БПЛА засвідчують, що РФ не збирається відмовлятися від агресивних намірів щодо України
фото ілюстративне

Росія перейшла до тактики «аби хоч кудись долетіло й вибухнуло»

Міжнародні санкції, попри заяви Кремля, діють та завдають серйозних проблем державі-агресору, зокрема це стосується низки мікросхем та чипів.
Про це сказав представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних сил України Андрій Рудик на брифінгу.

«Росія змушена шукати шляхи обходу санкцій, за будь-яку ціну діставати навіть найпростіші аудіокодеки. Як наслідок, російський ВПК у цій галузі конструктивно деградує. Свідченням цього є виявлення 30-річних реле закордонного походження в БПЛА Shahed 136. Також плати закордонного походження та власне російського. Одразу ж помітною буде різниця в акуратності та ретельності друкування плат і припаювання до них окремих елементів», – зазначив Рудик

Представник Генштабу зазначив, що відмовившись від виготовлення навіть найпростіших комплектуючих БПЛА, Росія перейшла до тактики «аби хоч кудись долетіло й вибухнуло» (Shahed 136), «аби хоч щось показало/підсвітило» (ZALA 421-16E). Підтвердженням цього можна вважати удар по гуртожитку в місті Ржищів Київської області 22 березня 2023 року, в результаті якого загинули дев'ять цивільних осіб. Попри конструкторську деградацію, російські та іранські БПЛА становлять небезпеку для українських захисників та мирних громадян.

Компоненти і «модифікації» БПЛА Shahed 136 та ZALA 421-16E засвідчують, що Російська Федерація не збирається відмовлятися від агресивних намірів щодо України і за будь-яку ціну продовжуватиме сіяти руйнування та смерть на нашій землі. Саме тому вкрай важливо позбавити Росію будь-якої можливості та навіть найменшої здатності проводити агресію та продовжувати скоювати численні злочини, додав він.

Нагадаємо, триває 414-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ведення загарбницької війни. Ігнорує Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по мирних населених пунктах. Протягом доби противник завдав 11 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення.

Теги: безпілотник війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони стають чи не головною зброєю сучасної війни
Війна дронів. Куди зникли Байрактари і чи з'являться в Україні власні «Шахеди» Технології війни
Вчора, 14:55
Українські зенітники перебувають у постійній бойовій готовності
Наєв назвав найефективнішу зброю проти іранських «Шахедів»
2 квiтня, 21:59
В Україні розробили боєприпас під FPV дрони
В Україні розробили боєприпас для FPV-дронів: який вигляд він має (фото, відео)
Сьогодні, 01:34

Події в Україні

Окупанти модифікують «Шахеди» старими реле, яким по 30 років
Окупанти модифікують «Шахеди» старими реле, яким по 30 років
«Довірили нам від скарбниці ключі». Екологічні інспектори придумали собі смішний гімн
«Довірили нам від скарбниці ключі». Екологічні інспектори придумали собі смішний гімн
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та перевірка бойової готовності в Білорусі: яка ситуація на фронті
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та перевірка бойової готовності в Білорусі: яка ситуація на фронті
Енергетики впорались з викликами під час обстрілів енергосистеми, — опитування
Енергетики впорались з викликами під час обстрілів енергосистеми, — опитування
Як Україна потопила крейсер «Москва»: з’явилося відео пуску ракет «Нептун»
Як Україна потопила крейсер «Москва»: з’явилося відео пуску ракет «Нептун»
Херсонщина: росіяни скинули авіабомбу на школу, є жертви
Херсонщина: росіяни скинули авіабомбу на школу, є жертви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
16K
Чистий четвер: листівки та привітання українською
16K
Страта українського полоненого: названо виконавців (відео)
14K
«Нам дуже боляче». Глава греко-католиків прокоментував події у Лаврі
13K
Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці
12K
Життя британців опинилося під загрозою через витік документів Пентагону – Times

Новини

Ще одна країна надасть $3,5 млрд підтримки для України
Сьогодні, 17:26
Росіяни запасаються юанями замість рублів
Сьогодні, 17:03
Офіційно: ЄС надає Україні €1 млрд на боєприпаси
Сьогодні, 16:27
Волонтерка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
Сьогодні, 08:16
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 06:30

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту