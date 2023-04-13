Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та перевірка бойової готовності в Білорусі: яка ситуація на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та перевірка бойової готовності в Білорусі: яка ситуація на фронті
ЗСК вразиди радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби ворога
фото ілюстративне

Окупанти посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів

Триває 414-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ведення загарбницької війни. Ігнорує Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по мирних населених пунктах. Протягом доби противник завдав 11 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник поки що не відмовляється від своїх планів з окупації нашої території, незважаючи на значні втрати. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом доби, завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та стійкості наших воїнів, було відбито близько 20 атак противника.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Оперативна обстановка без особливих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На території Республіки Білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Російської Федерації. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь. Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Студенок, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище та Бударки на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка Харківської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині.

Бахмутський напрямок

Ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Предтечине, проте успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Новодмитрівка, Курдюмівка, Північне та Залізне Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

Шахтарський напрямок

Ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степногірськ Запорізької області; Степанівка і Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

У окремих населених пунктах Троїцького району Луганської області, російські окупанти посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів. Під час обходу помешкань, у людей відбираються мобільні телефони. Введено заборону щодо залишення населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

Теги: Генштаб ЗСУ окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Росіяни не повірили у витік документів і вважають його інформаційною операцією»
Витік секретної інформації. США не вірять в контрнаступ ЗСУ?
Сьогодні, 18:27
Ексватажок «ДНР» Гіркін високо оцінив успіхи майбутнього контрнаступу ЗСУ
«Контрнаступ ЗСУ буде вдалим». Терорист Гіркін неочікувано розхвалив Україну (відео)
Сьогодні, 16:05
Уповановажений із прав людини Дмитро Лубінець
Розвідка попередньо встановила особи росіян, які стратили полоненого бійця ЗСУ
Сьогодні, 12:46

Події в Україні

Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та перевірка бойової готовності в Білорусі: яка ситуація на фронті
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та перевірка бойової готовності в Білорусі: яка ситуація на фронті
Енергетики впорались з викликами під час обстрілів енергосистеми, — опитування
Енергетики впорались з викликами під час обстрілів енергосистеми, — опитування
Як Україна потопила крейсер «Москва»: з’явилося відео пуску ракет «Нептун»
Як Україна потопила крейсер «Москва»: з’явилося відео пуску ракет «Нептун»
Херсонщина: росіяни скинули авіабомбу на школу, є жертви
Херсонщина: росіяни скинули авіабомбу на школу, є жертви
Скільки окупантів загинули поблизу Бахмута за останні два тижні: дані Генштабу
Скільки окупантів загинули поблизу Бахмута за останні два тижні: дані Генштабу
На Чернігівщині виявлено схрони з ворожими боєприпасами (фото)
На Чернігівщині виявлено схрони з ворожими боєприпасами (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
В Україні зафіксовано землетрус
18K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
16K
Чистий четвер: листівки та привітання українською
15K
Страта українського полоненого: названо виконавців (відео)
13K
«Нам дуже боляче». Глава греко-католиків прокоментував події у Лаврі
12K
Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці

Новини

Ще одна країна надасть $3,5 млрд підтримки для України
Сьогодні, 17:26
Росіяни запасаються юанями замість рублів
Сьогодні, 17:03
Офіційно: ЄС надає Україні €1 млрд на боєприпаси
Сьогодні, 16:27
Волонтерка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
Сьогодні, 08:16
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 06:30

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту