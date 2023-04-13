В Україні розробили боєприпас для FPV-дронів: як він виглядає (фото, відео)

В Україні розробили боєприпас під FPV дрони

Новий боєприпас має механічний носовий наколювач і призначений для знищення живої сили супротивника

В Україні розробили боєприпас під FPV дрони, що призначенні для ураження наземних цілей, зокрема, живої сили противника.

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Інформація про це з'явилася у Телеграм-каналі «Сталеві Шершні», що належить волонтерам, які займаються виробництвом дронів-камікадзе.

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«Трохи роздали хлопцям для бойових випробувань. Чекаємо на зворотний зв'язок», – розповіли розробники.

Станом зараз військові вже почали випробовувати новий боєприпас на полігоні.

«Для завдання ударів за допомогою нових шрапнельних боєприпасів оператори БПЛА будуть використовувати тактику пікірування», – уточнили розробники боєприпасу.

Боєприпас для FPV-дронів: що про нього відомо

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Новий боєприпас має механічний носовий наколювач. Діаметр корпусу-63 мм і вага повністю у зібраному вигляді становить 800 г.

Це шрапнельний боєприпас, призначений для ліквідації живої сили супротивника. Усередині нього знаходяться маленькі кульки, які виконують роль елементів для поразки противника.

Зазначимо, на озброєнні ЗСУ з'явилися австралійські безпілотники-камікадзе, виготовлені з картону. Вони летять на відстань до 120 км та несуть 5 кг вибухівки.