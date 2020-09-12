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    У Миколаєві сталася пожежа на текстильній фабриці: гасили 2 години

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    <p>Жертв та постраждалих немає</p> - У Миколаєві сталася пожежа на текстильній фабриці: гасили 2 години

    Жертв та постраждалих немає

    Пожежа сталася на території виробничого цеху текстильної фабрики «Нікотекс»

    Масштабна пожежа сталася на підприємстві у Миколаєві, у виробничому цеху загорілося обладнання, текстильні матеріали, синтепон та утеплювач. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

    Повідомлення про пожежу на території підприємства на вул. 116 Дивізії у Миколаєві рятувальники отримали 12 вересня о 5:24.

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    «По прибуттю встановлено, що горить обладнання, продукція (неткані текстильні матеріали, синтепон) та утеплювач у виробничому цеху на площі 1000 кв. м», – йдеться у повідомленні.

    О 6:50 пожежу локалізовано, о 7:45 на площі 1000 кв. м – ліквідовано, її ймовірна причина - порушення технологічного регламенту під час виробництва войлочного матеріалу. 

    Всього від ДСНС залучалось 8 одиниць техніки, 35 осіб.

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    Жертв та постраждалих немає.

    Нагадаємо, що у Києві горіла будівля учбово-виробничого підприємства.

    Як повідомлялося, 8 вересня сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Василя Касіяна,1 у Голосіївському районі столиці. Вгонь від загоряння побутового сміття на площі 20 кв. м розповсюдився на поруч розташовані цегляні гаражі.

    пожежа ДСНС сміття рятувальники
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