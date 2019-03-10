Окупанти на Донбасі не здійснювали обстрілів з початку доби



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Українські військові контролюють ситуацію на передовій

Протягом поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Про це інформує штаб операції Об’єднаних сил.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 9 березня, російські окупаційні війська на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, два рази застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Противник обстрілював позиції українських військ із мінометів калібрів 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї.

9 березня військовослужбовці одного з підрозділів операції Об'єднаних сил затримали бойовика, який покинув російсько-окупаційні війська і «перейшов на сторону добра, на бік українського народу».