Окупанти на Донбасі скасовують відстрочку від мобілізації

Відстрочку від мобілізації скасовано близько 500 працівникам Єнакіївського металургійного заводу

Введено заборону на виїзд чоловікам з Криму без дозволу військових комісаріатів

Російські загарбники продовжують «мобілізацію» та тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«За наявною інформацією, з 14 вересня поточного року скасовано дію раніше виданих документів про відстрочку від мобілізації близько 500 працівникам Єнакіївського металургійного заводу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, введено заборону на виїзд чоловікам з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів.

Раніше повідомлялося, що наразі у окупантів критично не вистачає людей. Тому вони можуть закрити діру у «живій силі» маріупольцями.

Нагадаємо, триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.