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Окупанти на Донбасі скасовують відстрочку від мобілізації

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти на Донбасі скасовують відстрочку від мобілізації
Відстрочку від мобілізації скасовано близько 500 працівникам Єнакіївського металургійного заводу
фото ілюстративне

Введено заборону на виїзд чоловікам з Криму без дозволу військових комісаріатів

Російські загарбники продовжують «мобілізацію» та тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«За наявною інформацією, з 14 вересня поточного року скасовано дію раніше виданих документів про відстрочку від мобілізації близько 500 працівникам Єнакіївського металургійного заводу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, введено заборону на виїзд чоловікам з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів.

Раніше повідомлялося, що наразі у окупантів критично не вистачає людей. Тому вони можуть закрити діру у «живій силі» маріупольцями.

Нагадаємо, триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку. 

Теги: Генштаб війна окупанти росія

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