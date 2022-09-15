В окупованому Луганську родини мобілізованих влаштували бунт

Примусово мобілізовані мешканці окупованої Луганщини відмовляються направлятися на позиції у «ДНР»

В окупованому росіянами Луганську родини мобілізованих влаштували мітинг під стінами військової частини. Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Невдоволення пов’язано з тим, що тих, хто днями ледве живим втік з-під Балаклії, командування загарбницьких військ хотіло відразу відправити на інші позиції у «ДНР».

Протестувальників підтримали родичі, які приїхали під стіни будівлі.

Раніше повідомлялося, що окупаційна «влада» Луганщини відключила в області інтернет нібито для забезпечення обороноздатності та безпеки, у бік РФ продовжують вивозити награбоване.

На тлі великих втрат окупанти планують провести так звану мобілізацію чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях, чоловікам заборонено залишати населені пункти.