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«Самомобілізація» у Росії. Кремль відповів на пропозицію Кадирова

Надія Клочко
glavcom.ua
«Самомобілізація» у Росії. Кремль відповів на пропозицію Кадирова
Рамзан Кадиров пропонує регіонам РФ готувати бійців для війни, не чекаючи мобілізації
фото з відкритих джерел

У Кремлі поки не беруться оцінювати ідею Кадирова щодо поповнення лав російської армії

Пропозицію голови Чечні Рамзана Кадирова про проведення в регіонах Росії «самомобілізації» повинні оцінювати військові професіонали. Так прокоментував заяву Кадирова прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

«Тут це потрібно, звичайно, з точки зору військових професіоналів оцінювати, і, звичайно, це повинно коментувати міністерство оборони», – сказав представник Кремля, відповідаючи на запитання журналістів.

Зазначимо, раніше Кадиров заявив, що Росія є федеративною державою, в якій регіони можуть бути ініціаторами будь-яких починань. Він запропонував план «самомобілізації» – кожному суб’єктові РФ підготувати по тисячі бійців для відправки на війну в Україну, щоб таким чином уникнути оголошення у Росії загальної мобілізації.

Нагадаємо, раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що загальнонаціональну мобілізацію для підтримки війни проти України «не обговорювали». Відповідаючи на запитання про критику на адресу російської влади через відступ армії РФ і заклики до мобілізації, Пєсков сказав, що це приклад «плюралізму».

Голова фракції Комуністичної партії в Державній Думі Росії Геннадій Зюганов назвав вторгнення в Україну повноцінною війною замість «спеціальної воєнної операції». Політик закликав владу країни оголосили про мобілізацію

Як відомо, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб. 

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцькій раніше заявив, що російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив чисельність армії, аби залучити більше осіб для війни в Україні та показати Заходу «міць». Але навряд чи це йому допоможе. 

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Теги: росія війна Рамзан Кадиров

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