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Рашисти можуть організувати примусову «мобілізацію» в Маріуполі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти можуть організувати примусову «мобілізацію» в Маріуполі
Загарбники вдалися до вербування людей із в'язниць та невизнаних республік
фото ілюстративне

Після контрнаступу ЗСУ на Харківщині росіяни відмовляються їхати воювати

Наразі у окупантів критично не вистачає людей. Тому вони можуть закрити діру у «живій силі» маріупольцями. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. 

«Після контрнаступу ЗСУ на Харківщині росіяни відмовляються їхати воювати до України. Нещодавно в так званій «ЛНР» жінки влаштували бунт, щоб їх чоловіків не повертали на фронт. Тому загарбники вдалися до вербування людей із в'язниць та невизнаних республік», – йдеться в повідмоленні.

Зазначається, що окупанти вже поступово починають брати чоловіків з нових тимчасово окупованих територій. У Маріуполі для цього розповсюджували смс-повідомлення. Ситуація ускладниться із отриманням паспорта РФ. Це збільшує шанси вирушити примусово на фронт у якості «гарматного м’яса».

«Тому закликаємо маріупольців бути обережними та не вестися на пропозиції російських окупантів. Зараз у них панічні настрої і вони можуть вдатися до різних інструментів, аби відправити на фронт людей другого сорту – людей, що знаходяться під окупацією», – зазначають в міськраді.

Нагадаємо, триває 206-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: Маріуполь окупанти війна Донеччина ворог

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