Окупанти на Донбасі від початку доби дотримувалися «тиші»



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Ситуація в зоні проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил

Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень

Окупанти на Донбасі від початку доби і до опівдня 9 вересня на дотримувались режиму «тиші». Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби до опівдня на усіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об’єднаних сил зберігалася тиша. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень», – сказав речник.

Речник зазначив, що підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

«Ситуація в зоні проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил», – наголосив Шаравара.

Як повідомлялося 8 вересня, окупанти у Криму перекрили річку, качають воду у Сімферополь.

Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.