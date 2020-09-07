Росія чи Україна? ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму



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Окупаційна адміністрація Криму попередила про водний «блекаут»

До окупації Криму 85 відсотків потреби місцевого сільського господарства в прісній воді покривалося за рахунок України

Країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.

Про це заявила офіційний представник управління Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросселл.

За її словами, в управлінні Верховного комісара ООН вважають, що країна-агресор Росія несе головну відповідальність за забезпечення доступу до води для населення окупованого Криму.

При цьому вона вказала, що Україна повинна підтримувати здійснення економічних, соціальних і культурних прав і постійно тримати в полі зору відомості про те, чи може вона прийняти заходи для забезпечення достатнього рівня життя для жителів півострова.

Тросселл підтвердила, що Верховний комісар ГО з прав людини Мішель Бачелет отримала лист від відомої сепаратистки, яка нині отримала від окупантів посаду заступника голови комітету Держдуми з міжнародних справ Наталії Поклонської, в якому висловлюється занепокоєння з приводу доступу до води в окупованому Криму і Севастополі.

До окупації Криму 85 відсотків потреби місцевого сільського господарства в прісній воді покривалося за рахунок України. Вода йшла з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Однак у 2017 році в Херсонській області побудували дамбу, яка повністю перекрила подачу води.

Джерело: РИА Новости