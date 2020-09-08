Окупанти у Криму перекрили річку, качають воду у Сімферополь: фото



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Земляна гребля на Біюк-Карасу Фото: Крим.Реалії

Спеціальні автомобілі, оснащені насосами, качають воду в змонтовані трубопроводи

Підрозділ російських трубопровідних військ нижче Білогірського водосховища перекрив річку Біюк-Карасу земляною греблею. З утвореного ставка військові почали качати воду на потреби Сімферополя.

По це повідомляють Крим.Реалії.

На місці проведення робіт військові розбили наметове містечко, задіяно багато техніки. Спеціальні автомобілі, оснащені насосами, качають воду в змонтовані трубопроводи.

Річка Біюк-Карасу нижче земляної дамби, насипаної військовими, залишилася без води.

«Відомо, що вода з Білогірського водосховища через Біюк-Карасу забезпечувала водопостачання не тільки Феодосії та Судака, а й довколишніх сіл, а також такі великі об'єкти, як арт-форум «Таврида» і Білогірська мега-теплиця. Тепер усі ресурси Білогірського і Тайганського водосховищ спрямовані на забезпечення водою Сімферополя. Вся ця ситуація загрожує великими бідами, а влада нам знову говорить, що треба потерпіти», – прокоментував ситуацію місцевий активіст, імені якого не називається з міркувань його безпеки.

У місцевій адміністрації поки публічно не коментували ситуацію.

Раніше повідомлялося, що дві кримські річки – Біюк-Карасу і Танасу в Білогірському районі Криму через посуху перетворилися на струмки.

Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов раніше повідомляв, що не виключає того, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Він також стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.

Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.