Окупанти накрили Нікополь «Градами»: фото руйнівних наслідків

Окупанти «демілітаризували» коледж і спортивну школу в Нікополі

У ніч на 31 серпня російській окупаційні війська чотири рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Під прицілом ворога був Нікопольський район. Російські окупаційні війська обстріляли його з «Градів» та важкої артилерії чотири рази за ніч. Двічі ударили по самому Нікополю», – розповів голова ОВА.

У результаті обстрілу зазнала поранень 57-річна жінка. Вона перебуває у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс.

4 фото На весь екран







У Мирівській громаді минулося без постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч на 31 серпня російські військові обстріляли Харків. «Приліт» зафіксували у Київському районі. Окупанти поцілили у житловий будинок.

У результаті обстрілу постраждали двоє людей.