Окупанти обстріляли Харків. Є постраждалі
Рашисти поцілили у житловий будинок
Вночі, 31 серпня, російські військові обстріляли Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Приліт» зафіксували у Київському районі. Окупанти поцілили у житловий будинок.
«Приліт у Київському районі, у центрі міста. Пряме потрапляння до житлового будинку. Пожежа. Є інформація про постраждалих», – повідомив мер Ігор Терехов.
Разом з тим за інформацією голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, попередньо постраждали двоє людей.
«Попередньо дві людини постраждали внаслідок обстрілу Київського району Харкова», – повідомив Синєгубов.
Місцеві пабліки опублікували відео «прильоту».
Нагадаємо, 30 серпня рашисти знову обстріляли з артилерії центр Харкова. Попередньо відомо про вісім «прильотів».
Артилерійський обстріл припав на «досить великий квадрат» у центрі. Є влучення в місця відпочинку, в результаті чого виникла пожежа, а також вибиті вікна у найближчих будинках. Є влучення в один з дошкільних навчальних закладів.
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