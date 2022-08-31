Окупанти обстріляли Харків. Є постраждалі

Рашисти поцілили у житловий будинок

Вночі, 31 серпня, російські військові обстріляли Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Приліт» зафіксували у Київському районі. Окупанти поцілили у житловий будинок.

«Приліт у Київському районі, у центрі міста. Пряме потрапляння до житлового будинку. Пожежа. Є інформація про постраждалих», – повідомив мер Ігор Терехов.

Разом з тим за інформацією голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, попередньо постраждали двоє людей.

«Попередньо дві людини постраждали внаслідок обстрілу Київського району Харкова», – повідомив Синєгубов.

Місцеві пабліки опублікували відео «прильоту».

Нагадаємо, 30 серпня рашисти знову обстріляли з артилерії центр Харкова. Попередньо відомо про вісім «прильотів».

Артилерійський обстріл припав на «досить великий квадрат» у центрі. Є влучення в місця відпочинку, в результаті чого виникла пожежа, а також вибиті вікна у найближчих будинках. Є влучення в один з дошкільних навчальних закладів.