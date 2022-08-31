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Обстріл Харкова: місто встелене боєприпасами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Обстріл Харкова: місто встелене боєприпасами
Багато снарядів, що не розірвалися, у Новобаварському та Холодногірському районах Харкова
фото з відкритих джерел

Терехов повідомив про кількість поранених

У результаті вечірнього обстрілу Київського району Харкова постраждали двоє людей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Після вчорашнього «прильоту у Київському районі уточнена інформація. Постраждав житловий будинок та одна офісна будівля. За даними ДСНС – двоє поранених», – написав він у Telegram.

Крім того, Терехов попередив мешканців Харкова про небезпеку. «Жителів Новобаварського та Холодногірського районів прошу бути вкрай обережними. Після вчорашнього обстрілу міста там багато касет, що не розірвалися, від боєприпасів. Не наближайтесь до незнайомих предметів», – закликав мер.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 31 серпня російські військові обстріляли Харків. «Приліт» зафіксували у Київському районі. Окупанти поцілили у житловий будинок.

Нагадаємо, 30 серпня рашисти знову обстріляли з артилерії центр Харкова. Попередньо відомо про вісім «прильотів».

Артилерійський обстріл припав на «досить великий квадрат» у центрі. Є влучення в місця відпочинку, в результаті чого виникла пожежа, а також вибиті вікна у найближчих будинках. Є влучення в один з дошкільних навчальних закладів.

Теги: Харків війна росія обстріл Ігор Терехов окупанти

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