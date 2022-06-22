Окупанти намагаються просунутися у напрямку Бахмута, – Генштаб

Триває 119 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Рашисти намагаються просунутися у напрямку міста Бахмут та встановити контроль над містом Сєвєродонецьк. На цих двох напрямах ворог завдав ударів з авіації. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки

Обстановка суттєвих змін не зазнала.

Сіверський напрямок

Ворог застосував ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Тур’я, Миропільське та Славгород Сумської області.

Слобожанський напрямок

Противник штурмовими діями намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Слов’янськ. Застосовував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Богородичне, Нова Дмитрівка, Новопавлівка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснопілля, Вірнопілля, Рідне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнаухівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Семиланне.

Харківський напрямок

Ворог веде бойові дії для стримування підрозділів Сил оборони та недопущення їх виходу до державного кордону. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Байрак, Перемога, Коробочкине, Шевелівка, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Шестакове, Петрівка, Руська Лозова, Хрестище, Кулиничі, Уди, Старий Салтів, Верхній Салтів, Питомник, Ртищівка та Печеніги.

Донецький напрямок

Окупаційні війська намагаються просунутися у напрямку міста Бахмут та встановити контроль над містом Сєвєродонецьк.

Сєвєродонецький напрямок

Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Верхньокам’янка, Сєвєродонецьк та Сиротине. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

Бахмутський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина та авіаційно-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Гірського.

Краматорський напрямок

Противник активних наступальних дій не вів. Обстрілював позиції Сил оборони із ствольної артилерії в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків.

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський та Запорізький напрямки

Ворог продовжує систематичний вогневий вплив з метою недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки.

Противник завдав авіаційних ударів поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка. В районі Новобахмутівки наші воїни відбили штурм та змусили ворога відійти.

Південнобузький напрямок

Окупанти, інженерним обладнанням позицій, вогневим впливом із ствольної та реактивної артилерії, намагаються не допустити просування підрозділів наших військ вглиб захопленої території.