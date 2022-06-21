Ворог перегрупувався для наступу на одному із напрямків, – Генштаб

На напрямі Тошківка – Підлісне ворог окупував населені пункти Підлісне та Мирна Долина

Зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі

Триває 118 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону. Тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Волинський та Поліський напрямки

Суттєвих змін в діяльності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь не зафіксовано. Зберігається загроза ракетних ударів з території цієї країни.

Сіверський напрямок

Противник продовжує інженерне обладнання прикордонних районів та мінування місцевості. Обстріляв з мінометів та артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля, Юнаківка Сумської області та Грем’яч на Чернігівщині.

Харківський напрямок

Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Руська Лозова, Черкаська Лозова та Питомник. Артилерійські обстріли фіксувалися поблизу Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці. Окрім того, РСЗВ застосовано по районах населених пунктів Коробочкине, Мосьпанове та Кутузівка.

Слов’янський напрямок

Ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Велика Комишуваха, Грушуваха, Долина, Петрівське, Завгороднє, Протопопівка, Пришиб, Карнаухівка, Вірнопілля, Червоне, Довгеньке та Краснопілля. Окупанти завдали авіаційного удару поблизу Дібрівного.

Донецький напрямок

Противник перегрупувався з метою посилення для подальших дій на Бахмутському напрямку. Крім того, виявлено формування зведених підрозділів.

Так, у зв’язку з суттєвими втратами відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, що втратили боєздатність, в одну зведену БТГр. Також, за наявною інформацією, противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу.

Краматорський напрямок

Ворог активних дій не вів, обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Миколаївка та Пришиб.

Сєвєродонецький напрямок

Тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк. Ворог здійснював вогневий вплив із танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.

Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине українські воїни грамотно відбили. Противник відійшов. Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

На напрямку Тошківка – Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також, має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.

Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили.

Бахмутський напрямок

Ворог обстріляв райони Берестового та Комишувахи. Вів наступ у напрямку Олександропілля – Комишуваха. Успіху не мав, відійшов.

Авдіївський, Новопавлівський та Запорізький напрямки

Активних дій противник не вів. Обстріляв території поблизу Красногорівки, Гострого, Новоандріївки, Гуляйпільського та Новосілки.

Південнобузький напрямок

Ворог, з метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд здійснював вогневий вплив по позиціях наших військ та вів повітряну розвідку БпЛА.

Нагадаємо, станом на 21 червня втрати ворога склали 34 100 осіб особового складу та 1496 танків. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.