ЗСУ вже ліквідували 34230 рашистів – Генштаб
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках
Триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За цей час українські сили дають гідну відсіч окупанту і знищують ворожу техніку та особовий склад рашистів. За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 34230 (+130) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1496 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8) од,
- артилерійських систем – 752 (+0) од,
- РСЗВ – 239 (+0) од,
- засоби ППО – 99 (+1) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 182 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),
- крилаті ракети – 137 (+0),
- кораблі /катери – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2543 (+6) од,
- спеціальна техніка – 60 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані втрат уточнюються через інтенсивні бойові дії.
Як повідомлялося, рашисти наближаються до Лисичанська, місто під авіаударами.