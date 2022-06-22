ЗСУ вже ліквідували 34230 рашистів – Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках

Триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За цей час українські сили дають гідну відсіч окупанту і знищують ворожу техніку та особовий склад рашистів. За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 34230 (+130) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1496 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8) од,

артилерійських систем – 752 (+0) од,

РСЗВ – 239 (+0) од,

засоби ППО – 99 (+1) од,

літаків – 216 (+0) од,

гелікоптерів – 182 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),

крилаті ракети – 137 (+0),

кораблі /катери – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2543 (+6) од,

спеціальна техніка – 60 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані втрат уточнюються через інтенсивні бойові дії.

Як повідомлялося, рашисти наближаються до Лисичанська, місто під авіаударами.