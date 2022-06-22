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    Події в Україні

    ЗСУ вже ліквідували 34230 рашистів – Генштаб

    ЗСУ вже ліквідували 34230 рашистів – Генштаб
    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках

    Триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За цей час українські сили дають гідну відсіч окупанту і знищують ворожу техніку та особовий склад рашистів. За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 34230 (+130) осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 1496 (+0) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8) од,
    • артилерійських систем – 752 (+0) од,
    • РСЗВ – 239 (+0) од,
    • засоби ППО – 99 (+1) од,
    • літаків – 216 (+0) од,
    • гелікоптерів – 182 (+1) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),
    • крилаті ракети – 137 (+0),
    • кораблі /катери – 14 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2543 (+6) од,
    • спеціальна техніка – 60 (+1).

    Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані втрат уточнюються через інтенсивні бойові дії.

    Як повідомлялося, рашисти наближаються до Лисичанська, місто під авіаударами.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ вже ліквідували 34230 рашистів – Генштаб