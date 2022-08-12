Окупанти нанесли удар по Запоріжжю, є постраждалі

Руйнувань зазнала інфраструктура міста

Сьогодні, 12 серпня, близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено п'ять снарядів. Наразі відомо про одну поранену жінку. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.



Є руйнування інфраструктури, поранено жінку. Інформацію уточнюють.





«Дотримуємось правил повітряної тривоги. Пам’ятаємо щодо нерозголошення інформації», – закликав Олександр Старух.

Нагадаємо, уранці 10 серпня окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню С-300 Запоріжжя – житлові квартали Кушугумської територіальної громади. У передмісті загинула жінка, 50 років.