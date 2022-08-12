Рашисти вдарили по житлових кварталах Краматорська, є жертви

Уночі окупанти обстрілями місто ракетами

Російські окупанти 12 серпня завдали удару по Краматорську в Донецькій області. Про це повідомляється на сторінці Краматорської міської ради.

«Удар по Краматорську. Знову приватний сектор. За попередньою інформацією, є жертви», – повідомив очільник міста Олександр Гончаренко.

Наразі точної кількості жертв російської атаки невідомо.

Нагадаємо, уночі Краматорськ пережив 11 ракетних обстрілів: фото наслідків. Як стало відомо, вороги били по приватному сектору. За попередньою інформацією, пошкоджено три житлові будинки. Жертв і поранених немає.

Ранок четверга, 11 серпня, у Краматорську почався з ракетного удару. Окупанти влучили у приватний сектор міста.