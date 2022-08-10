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Окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя, загинула жінка (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя, загинула жінка (фото)
Три будинки в Кушугумі зруйновано
фото: Анатолій Куртєв/Facebook

Уночі в Запоріжжі та поблизу міста було чути вибухи

У ніч на 10 серпня російські окупанти обстріляли Кушугумську територіальну громаду під Запоріжжям. У Кушугумі є серйозні руйнування. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Внаслідок ворожої атаки три будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 ушкоджено. На превеликий жаль, одна жінка загинула», – розповів він.

Додаткові деталі зараз встановлюються.

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Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі та Дніпрі ввечері 9 серпня пролунали вибухи. Також про вибухи повідомляють і на окупованій Херсонщині. Зокрема, в Каховці та Новій Маячці.

За попередньою інформацією, вибухи у Запоріжжі – результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, яка збила дві ворожі ракети.

Теги: обстріл росія вибух окупанти війна Запоріжжя

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