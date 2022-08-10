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Військові збили на Запоріжжі дві ракети окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Військові збили на Запоріжжі дві ракети окупантів
Протиповітряна оборона, попередньо, збила поблизу Запоріжжя дві ракети окупантів
фото з відкритих джерел

Обставини подій з'ясовуються

Поблизу Запоріжжя Протиповітряна оборона Збройних сил України збила дві ракети окупантів. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«9 серпня близько 23:00, в обласному центрі та поблизу Запоріжжя було чутно гучний звук вибуху. За попередньою інформацією, це – результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, яка збила ворожу ракету», – йдеться у повідомленні

Наразі обставини події встановлюються.

«За годину, вже сьогодні, наші хлопці зробили дубль-2. У нас мінус старі шибки, у ворога – мінус дві ракети!», – додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі та Дніпрі ввечері 9 серпня пролунали вибухи. Також про вибухи повідомляють і на окупованій Херсонщині. Зокрема, в Каховці та Новій Маячці.

Теги: вибух ракета Запоріжжя ЗСУ

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