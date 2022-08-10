Військові збили на Запоріжжі дві ракети окупантів
Обставини подій з'ясовуються
Поблизу Запоріжжя Протиповітряна оборона Збройних сил України збила дві ракети окупантів. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
«9 серпня близько 23:00, в обласному центрі та поблизу Запоріжжя було чутно гучний звук вибуху. За попередньою інформацією, це – результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, яка збила ворожу ракету», – йдеться у повідомленні
Наразі обставини події встановлюються.
«За годину, вже сьогодні, наші хлопці зробили дубль-2. У нас мінус старі шибки, у ворога – мінус дві ракети!», – додав голова ОВА.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі та Дніпрі ввечері 9 серпня пролунали вибухи. Також про вибухи повідомляють і на окупованій Херсонщині. Зокрема, в Каховці та Новій Маячці.
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