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Окупанти облаштували шпиталь у луганському пологовому будинку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти облаштували шпиталь у луганському пологовому будинку
В окупантів щодня сотні поранених
фото з відкритих джерел

Для надання медичної допомоги окупантам залучається медичний персонал із РФ

Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних закладів на тимчасово окупованій та зайнятій територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у місті Луганськ один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнано під військовий шпиталь.

У місті Мелітополь як військовий шпиталь використовуються приміщення дитячого санаторію.

Для надання медичної допомоги залучається медичний персонал із РФ.

Нагадаємо, триває 293-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

Теги: росія окупанти війна Україна

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