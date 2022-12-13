Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки окупантів залишається на лівобережжі Херсонщини: оцінка Пентагону

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Скільки окупантів залишається на лівобережжі Херсонщини: оцінка Пентагону
Російські окупанти перебувають на лібовобережній Херсонщині
фото з відкритих джерел

На Херсонщині українські військові продовжують закріплювати свої попередні здобутки

На лівобережній частині Херсонщини перебувають десятки тисяч російських військовий. Про це заявив високопосадовець міністерства оборони США, повідомляє Радіо Свобода.

«Я не буду вдаватися в конкретні цифри, окрім того, що скажу, що на східному березі річки (лівому березі Дніпра на Херсонщині - ред.) перебувають десятки тисяч російських військових», – сказав він під час брифінгу.

За його словами, на Херсонщині, які і Харківщині, українські військові продовжують закріплювати свої попередні здобутки, тоді як російські війська зміцнюють свою оборону.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебували під вогневим контролем української армії.

Читайте також: Як українці боролися з окупаційною владою Херсона – розповідь партизана
Теги: війна росія окупанти Херсонщина Пентагон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення
На Херсонщині СБУ затримала організаторів референдуму з «приєднання» до РФ
Вчора, 17:25
Окупанти обстрілюють звільнений Херсон
Херсон перебуває під обстрілом окупантів, є жертви
Вчора, 15:27
Полунін має кілька татуювань із зображенням Путіна
Балерун та любитель Путіна Сергій Полунін вивіз бабусю з рідного Херсона до Росії
Вчора, 08:15

Події в Україні

Окупанти відходять із двох населених пунктів Херсонщини
Окупанти відходять із двох населених пунктів Херсонщини
Скільки окупантів залишається на лівобережжі Херсонщини: оцінка Пентагону
Скільки окупантів залишається на лівобережжі Херсонщини: оцінка Пентагону
Україну накриють сніг і дощі: прогноз погоди на 11 грудня
Україну накриють сніг і дощі: прогноз погоди на 11 грудня
ЗСУ можуть перейти в четвертий контрнаступ у Запорізькій області – Forbes
ЗСУ можуть перейти в четвертий контрнаступ у Запорізькій області – Forbes
ЗСУ підірвали важливий для окупантів міст поблизу Мелітополя (відео)
ЗСУ підірвали важливий для окупантів міст поблизу Мелітополя (відео)
Рашисти можуть здатися в полон квадрокоптеру: відеоінструкція від ЗСУ
Рашисти можуть здатися в полон квадрокоптеру: відеоінструкція від ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Путін визначив винних у поразці Росії – Ахмед Закаєв
24K
Лукашенко прямим текстом закликав красти українські заводи (відео)
21K
Росіяни в Білорусі перетягують техніку ближче до кордону з Україною
12K
Обстріл Одеси спровокував Кирило Тимошенко? Активіст навів фотодокази 
11K
Президент Чехії заявив, що змінив своє ставлення до Путіна
11K
Провокація депутатки Совсун. Чому збурена наукова спільнота?

Новини

Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Вчора, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Вчора, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту