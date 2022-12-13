Скільки окупантів залишається на лівобережжі Херсонщини: оцінка Пентагону

На Херсонщині українські військові продовжують закріплювати свої попередні здобутки

На лівобережній частині Херсонщини перебувають десятки тисяч російських військовий. Про це заявив високопосадовець міністерства оборони США, повідомляє Радіо Свобода.

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«Я не буду вдаватися в конкретні цифри, окрім того, що скажу, що на східному березі річки (лівому березі Дніпра на Херсонщині - ред.) перебувають десятки тисяч російських військових», – сказав він під час брифінгу.

За його словами, на Херсонщині, які і Харківщині, українські військові продовжують закріплювати свої попередні здобутки, тоді як російські війська зміцнюють свою оборону.

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Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебували під вогневим контролем української армії.