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Окупанти відходять із двох населених пунктів Херсонщини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти відходять із двох населених пунктів Херсонщини
На лівобережній Херсонщині залишаються тисячі окупантів
фото з відкритих джерел

На Херсонщині командування окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів

Російські окупанти відводять свої підрозділи з районів двох населених пунктів Херсонської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 грудня.

«10-11 грудня помічено відведення окупантів з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області», – йдеться в повідомленні.

Також на Херсонському напрямку командування російських окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів.

Окупанти, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти, заселяються у залишені та примусово «звільнені» місцевими мешканцями помешкання.

Нагадаємо, триває 293-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебували під вогневим контролем української армії.

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Теги: окупанти війна росія Херсонщина ЗСУ

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