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Окупанти обстріляли Харків, – мер

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Харків, – мер
Рашисти знову обстріляли Харків
фото ілюстративне

За інформацією мера Харкова, було два прильоти по місту

Ввечері, 13 жовтня, російські загарбники обстріляли Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він зазначив, що було два прильоти по місту.

«Мінімум два прильоти до Харкова. У деяких районах міста проблеми із електропостачанням», – йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає.

У мережі місцеві жителі опублікували відео, на якому чути звуки вибухів у місті.

Нагадаємо, триває 232-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію.

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