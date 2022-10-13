Ракетний обстріл Миколаєва: стала відома кількість загиблих

Відомо про трьох жертв через влучання ракети в багатоповерхівку

Унаслідок обстрілу Миколаєва у четвер, 13 жовтня, мінімум чотири людини загинули. Вже відомо про трьох жертв через влучання ракети в багатоповерхівку і ще один загиблий – через обстріл рятувальної станції. Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

«Наразі відомо про загибель трьох цивільних осіб. З-під завалів п’ятиповерхового будинку вдалось дістати 11-річного хлопчика, якого госпіталізовано до лікарні. Також ворожа ракета влучила у будівлю рятувальної станції Державного гірничо-рятувального загону ДСНС України. Загинув співробітник, який перебував на добовому чергуванні» – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, вночі 13 жовтня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок. Декілька поверхів будинку вщент зруйновані. Пізніше президент Зеленський показав жахливі наслідки удару по Миколаєву.