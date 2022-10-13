Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний обстріл Миколаєва: стала відома кількість загиблих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний обстріл Миколаєва: стала відома кількість загиблих
фото: Кирило Тимошенко

Відомо про трьох жертв через влучання ракети в багатоповерхівку

Унаслідок обстрілу Миколаєва у четвер, 13 жовтня, мінімум чотири людини загинули. Вже відомо про трьох жертв через влучання ракети в багатоповерхівку і ще один загиблий – через обстріл рятувальної станції. Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

«Наразі відомо про загибель трьох цивільних осіб. З-під завалів п’ятиповерхового будинку вдалось дістати 11-річного хлопчика, якого госпіталізовано до лікарні. Також ворожа ракета влучила у будівлю рятувальної станції Державного гірничо-рятувального загону ДСНС України. Загинув співробітник, який перебував на добовому чергуванні» – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, вночі 13 жовтня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок. Декілька поверхів будинку вщент зруйновані. Пізніше президент Зеленський показав жахливі наслідки удару по Миколаєву.

Читайте також: Окупанти обстріляли Миколаїв: Банкова показала масштаби руйнувань
Теги: будинок Миколаїв обстріл окупанти президент прокуратура ракета рашисти розслідування

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поцілили у дитячий садок та сільгосппідприємство: ворог обстріляв Миколаївщину
Поцілили у дитячий садок та сільгосппідприємство: ворог обстріляв Миколаївщину
9 жовтня, 09:54
В Очакові Миколаївської області пролунали вибухи
На Миколаївщині пролунали вибухи
7 жовтня, 23:17
Кім показав знищений на Миколаївщині дрон Shahed-136
Кім показав знищений на Миколаївщині дрон Shahed-136
5 жовтня, 17:47

Події в Україні

Ситуація стабілізувалася: графік відключення електроенергії скасовано
Ситуація стабілізувалася: графік відключення електроенергії скасовано
Ракетний обстріл Миколаєва: стала відома кількість загиблих
Ракетний обстріл Миколаєва: стала відома кількість загиблих
Таємниця контейнера з зубами: голова поліції Харківщини розповів подробиці 
Таємниця контейнера з зубами: голова поліції Харківщини розповів подробиці 
Збирала для РФ «податки» з місцевих: СБУ затримала поплічницю рашистів (фото)
Збирала для РФ «податки» з місцевих: СБУ затримала поплічницю рашистів (фото)
Усі дороги перерізані: окупант поскаржився на оточення ЗСУ (аудіо)
Усі дороги перерізані: окупант поскаржився на оточення ЗСУ (аудіо)
Кримський міст: на переправу вишикувалася величезна черга (фото)
Кримський міст: на переправу вишикувалася величезна черга (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Білорусь відреагувала на пропозицію Зеленського щодо спостерігачів на кордоні
92K
Російський пропагандист визнав, що Зеленський втер носа Путіну (відео)
68K
Перша рашистка-окупантка потрапила в полон (фото, відео) 
65K
Промовисте голосування. Як розподілилися голоси країн за антиросійську резолюцію ООН
65K
Росія запустила нову інформаційну операцію проти України, – ISW
47K
Спроба анексії українських областей. Китай оприлюднив свою позицію в ООН

Новини

На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Сьогодні, 07:12
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу
Сьогодні, 06:56
«Рамштайн-6» та нові успіхи ЗСУ. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:15
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Вчора, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Вчора, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
11 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту