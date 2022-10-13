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Окупанти обстріляли Миколаїв: Банкова показала масштаби руйнувань (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Миколаїв: Банкова показала масштаби руйнувань (фото, відео)
фото: Кирило Тимошенко

Ворог знову вдарив по місту ракетами С-300

Унаслідок ворожої атаки на Миколаїв зруйновано навчальний корпус училища фізкультури. Про це повідомив заступника голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Через удар зруйновано навчальний корпус училища фізкультури та будівлю човникової станції», – написав Тимошенко.

Він уточнив, що ворог знову вдарив по місту ракетами С-300.

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«Зруйновано житловий будинок, під завалами опинилися люди. Рятувальники вже деблокували 11-річного хлопчика, дитина шість годин перебувала під завалами. Тривають пошуки ще семи людей», – повідомив заступник голови Банкової.

Як повідомлялося, вночі 13 жовтня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок. Декілька поверхів будинку вщент зруйновані.

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Теги: будинок відео ворог Миколаїв окупанти Кирило Тимошенко

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