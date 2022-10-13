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Рашисти хотіли обстріляти Харків, проте вгатили по Бєлгороду (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти хотіли обстріляти Харків, проте вгатили по Бєлгороду (фото, відео)
Росіян евакуювали з будинка
фото з соцмереж

Всі три ракети окупантів «відмовилися» летіти в Україну 

У Бєлгороді (Росія) сьогодні, 13 жовтня, ракета «приземлилася» на дах багатоквартирного будинку. Як виявилося, рашисти хотіли обстріляти Харків, однак всі снаряди летіти в Україні не захотіли, натомість три з них самоліквідувалися при пуску, а одна впала на багатоповерхівку. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Тим часом мер Бєлгорода Антон Іванов каже, що постраждалих та загиблих внаслідок падіння немає.

Частина снаряда, що не вибухнула, начебто впала на спортивний майданчик місцевого ліцею. 

Рашисти хотіли обстріляти Харків, проте вгатили по Бєлгороду (фото, відео) фото 1

Як пишуть російські пабліки, внаслідок падіння ракет над Бєлгородом сильно пошкоджено два автомобілі – «Тойота» та «Газель», які стояли під багатоповерхівкою на вулиці Губкіна.  

Із постраждалого будинку евакуйовано 100 людей. У квартирі на верхньому поверсі пошкоджено перекриття, також майже знищено технічний поверх.

Рашисти хотіли обстріляти Харків, проте вгатили по Бєлгороду (фото, відео) фото 2
Рашисти хотіли обстріляти Харків, проте вгатили по Бєлгороду (фото, відео) фото 3

Крім того, постраждав фасад двоповерхової торгово-офісної будівлі, яка розташована поряд із багатоповерхівкою.

Теги: війна Бєлгород Харків відео

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