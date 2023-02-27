Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині: поранено дитину

Дитина отримала медичну допомогу на місці

Внаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки на Донеччині 26 лютого отримала поранення дитина. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов у коментарі «Суспільному».

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За його словами, росіяни обстріляли Костянтинівку приблизно о 17:00 26 лютого. У результаті пошкоджено декілька приватних будинків та авто, а одна дитина отримала поранення.

Рослов додав, що дитині надали допомогу на місці.

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Нагадаємо, що 28 січня окупаційна армія Росії завдала ракетного удару по житловому кварталу в Костянтинівці. Як повідомили в Офісі генпрокурора, пошкоджено багатоповерхівки, мотель. Також зруйновано гаражі та автомобілі. Тоді поранення отримали 14 цивільних, троє людей загинули.

До слова, завершилася 368-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Упродовж доби противник завдав 11 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міста Херсон та вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Є пошкодження житлових цивільних приватних та багатоквартирних будинків, є жертви серед цивільного населення. Рівень загрози завдання росією ракетних ударів залишається високим по всій території України.