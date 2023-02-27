Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині: поранено дитину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині: поранено дитину
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 26 лютого
Фото: Facebook/Павло Кириленко

Дитина отримала медичну допомогу на місці

Внаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки на Донеччині 26 лютого отримала поранення дитина. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов у коментарі «Суспільному».

За його словами, росіяни обстріляли Костянтинівку приблизно о 17:00 26 лютого. У результаті пошкоджено декілька приватних будинків та авто, а одна дитина отримала поранення.

Рослов додав, що дитині надали допомогу на місці.

Нагадаємо, що 28 січня окупаційна армія Росії завдала ракетного удару по житловому кварталу в Костянтинівці. Як повідомили в Офісі генпрокурора, пошкоджено багатоповерхівки, мотель. Також зруйновано гаражі та автомобілі. Тоді поранення отримали 14 цивільних, троє людей загинули.

До слова, завершилася 368-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Упродовж доби противник завдав 11 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міста Херсон та вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Є пошкодження житлових цивільних приватних та багатоквартирних будинків, є жертви серед цивільного населення. Рівень загрози завдання росією ракетних ударів залишається високим по всій території України.

Теги: армія прокурор Павло Кириленко поранення росіяни дитина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Чи вплине на атаки по Україні пошкодження літака А-50: роз’яснення Повітряних сил
Чи вплине на атаки по Україні пошкодження літака А-50: роз’яснення Повітряних сил
Росія змінює тактику ракетних обстрілів – розвідка
Росія змінює тактику ракетних обстрілів – розвідка
Чи можлива висадка російського десанту в Придністров’ї: роз’яснення «Півдня»
Чи можлива висадка російського десанту в Придністров’ї: роз’яснення «Півдня»
«Щось намічається». Очільник Миколаївщини закликав українців не ігнорувати сьогодні тривогу
«Щось намічається». Очільник Миколаївщини закликав українців не ігнорувати сьогодні тривогу
Правоохоронці затримали очільників катівні, яка діяла під час окупації Херсона (фото)
Правоохоронці затримали очільників катівні, яка діяла під час окупації Херсона (фото)
Окупованому селищу на Луганщині загрожує екологічна катастрофа
Окупованому селищу на Луганщині загрожує екологічна катастрофа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
19K
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
13K
Тривалої та виснажливої війни не буде
12K
В Україні лунала масштабна повітряна тривога
12K
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною
11K
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Сьогодні, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту