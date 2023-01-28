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Обстріл Костянтинівки: кількість поранених зросла до 14

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Обстріл Костянтинівки: кількість поранених зросла до 14
Костянтинівка – місто, відносно віддалене від лінії фронту, однак все одно воно постійно потерпає від ворожих ударів
скріншот з відео Павла Кириленка

«Станом на 15:00 відомо про 3 загиблих і 14 поранених цивільних»

Кількість поранених внаслідок ранкового удару російських окупантів по Костянтинівці на Донеччині зросла до 14 людей, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Раніше Офіс Генпрокурора повідомляв про трьох загиблих та шістьох поранених.

«Станом на 15:00 вже відомо про 3 загиблих і 14 поранених цивільних», – написав голова Донецької ОВА у Facebook.

Кириленко нагадав, що Костянтинівка – місто, відносно віддалене від лінії фронту, однак все одно воно постійно потерпає від ворожих ударів.

«Кожен, хто досі залишається в місті, наражає себе на смертельну небезпеку – росіяни б'ють по цивільних, бо не здатні боротися з української армією», – вважає він.

Як відомо, вранці в суботу, 28 січня окупаційна армія Росії завдала ракетного удару по житловому кварталу у Костянтинівці. Як повідомили в Офісі генпрокурора, пошкоджено багатоповерхівки, мотель. Також зруйновано гаражі та автомобілі.

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