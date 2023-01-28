Обстріл Костянтинівки: кількість поранених зросла до 14

Костянтинівка – місто, відносно віддалене від лінії фронту, однак все одно воно постійно потерпає від ворожих ударів

«Станом на 15:00 відомо про 3 загиблих і 14 поранених цивільних»

Кількість поранених внаслідок ранкового удару російських окупантів по Костянтинівці на Донеччині зросла до 14 людей, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Раніше Офіс Генпрокурора повідомляв про трьох загиблих та шістьох поранених.

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«Станом на 15:00 вже відомо про 3 загиблих і 14 поранених цивільних», – написав голова Донецької ОВА у Facebook.

Кириленко нагадав, що Костянтинівка – місто, відносно віддалене від лінії фронту, однак все одно воно постійно потерпає від ворожих ударів.

«Кожен, хто досі залишається в місті, наражає себе на смертельну небезпеку – росіяни б'ють по цивільних, бо не здатні боротися з української армією», – вважає він.

Як відомо, вранці в суботу, 28 січня окупаційна армія Росії завдала ракетного удару по житловому кварталу у Костянтинівці. Як повідомили в Офісі генпрокурора, пошкоджено багатоповерхівки, мотель. Також зруйновано гаражі та автомобілі.