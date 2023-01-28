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Обстріл Костянтинівки: кількість поранених збільшилась втричі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Обстріл Костянтинівки: кількість поранених збільшилась втричі

Внаслідок атаки окупаційних військ загинули двоє чоловіків та жінка

Вранці в суботу, 28 січня росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області. Наразі вже відомо про трьох загиблих та 6 поранених. Про це повідомляє  Офіс генпрокурора.

За даними слідства, вранці 28 січня армія РФ завдала ракетного удару по житловому кварталу у Костянтинівці.

«Внаслідок атаки окупаційних військ загинули двоє чоловіків та жінка. Шестеро містян отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі їх доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована допомога», – йдеться в повідомленні.

Як додать в Офісі генпрокурора, пошкоджено багатоповерхівки, мотель. Також зруйновано гаражі та автомобілі.

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялось, спочатку було відомо, що троє людей загинули, щонайменше двоє поранено від ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці Донецької області зранку суботи, 28 січня.



 

Теги: окупанти армія прокурор розслідування жінка росіяни

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