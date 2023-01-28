Обстріл Костянтинівки: кількість поранених збільшилась втричі
Внаслідок атаки окупаційних військ загинули двоє чоловіків та жінка
Вранці в суботу, 28 січня росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області. Наразі вже відомо про трьох загиблих та 6 поранених. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, вранці 28 січня армія РФ завдала ракетного удару по житловому кварталу у Костянтинівці.
«Внаслідок атаки окупаційних військ загинули двоє чоловіків та жінка. Шестеро містян отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі їх доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована допомога», – йдеться в повідомленні.
Як додать в Офісі генпрокурора, пошкоджено багатоповерхівки, мотель. Також зруйновано гаражі та автомобілі.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Як повідомлялось, спочатку було відомо, що троє людей загинули, щонайменше двоє поранено від ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці Донецької області зранку суботи, 28 січня.
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