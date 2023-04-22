Окупанти обстріляли Сумщину: одна людина поранена

У регіоні зафіксовано 114 «прильотів» із мінометів, артилерії та гранатометів

У п’ятницю, 21 квітня, російські загарбники здійснили обстріли чотирьох прикордонних громад Сумської області. Унаслідок ворожих атак поранення одна цивільна особа отримала поранення. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

По околиці села Кіндратівка Хотінської громади ворог бив із артилерії, зафіксовано чотири влучання. Унаслідок атаки поранення отримала цивільна особа, пошкоджено приміщення школи.

По території Шалигинської громади окупанти здійснили артилерійський обстріл, зафіксовано вісім «прильотів».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Територію Білопільської громади росіяни обстріляли сім разів: били з гранатометів (69 влучань), та мінометів (29 «прильотів»).

Також ворог здійснив артобстріл Новослобідської громади – зафіксовано чотири влучання.

Усього в регіоні зафіксовано 114 «прильотів» із мінометів, артилерії та гранатометів.

Нагадаємо, завершилася 422-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу «Шахед-136», вісім із них було знищено нашими захисниками. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.