Росіяни обстріляли Чернігівщину: є загиблі та поранені (фото)

У селі Леонівка внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарську техніку

Сьогодні, 20 квітня, російські загарбники обстріляли села Галаганівка та Леонівка Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Через атаку загинула 25-річна дівчина, двоє чоловіків отримали поранення. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Зазначається, що росіяни зі ствольної артилерії вдарили по двох селах на Чернігівщині. У селі Галаганівка росіяни поцілили у житловий будинок, в якому мешкала 25-річна дівчина. Вона отримала тяжкі травми та померла дорогою до лікарні. Також травми отримали двоє чоловіків, їх госпіталізували.

У селі Леонівка внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарську техніку. Тут немає постраждалих.

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Прокуратура відкрила провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.