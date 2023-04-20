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Росіяни обстріляли Чернігівщину: є загиблі та поранені (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни обстріляли Чернігівщину: є загиблі та поранені (фото)
Прокуратура відкрила провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни
фото: Чернігівська обласна прокуратура

У селі Леонівка внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарську техніку

Сьогодні, 20 квітня, російські загарбники обстріляли села Галаганівка та Леонівка Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Через атаку загинула 25-річна дівчина, двоє чоловіків отримали поранення. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Зазначається, що росіяни зі ствольної артилерії вдарили по двох селах на Чернігівщині. У селі Галаганівка росіяни поцілили у житловий будинок, в якому мешкала 25-річна дівчина. Вона отримала тяжкі травми та померла дорогою до лікарні. Також травми отримали двоє чоловіків, їх госпіталізували. 

Росіяни обстріляли Чернігівщину: є загиблі та поранені (фото) фото 1
Росіяни обстріляли Чернігівщину: є загиблі та поранені (фото) фото 2

У селі Леонівка внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарську техніку. Тут немає постраждалих. 

Прокуратура відкрила провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: Чернігівщина війна росія окупанти

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