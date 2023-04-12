Голова Херсонської ОВА повідомив скільки дітей залишилося у найбільш небезпечних зонах

Два прибрежні населені пункти Козацьке і Веселе найбільш обстрілюються загарбниками

Ворог щоденно продовжує обстріли населених пунктів Херсонщини. Окупанти не цураються застосовувати важке озброєння, атакуючи об'єкти цивільної інфраструктури. Так населені пункти Козацьке і Веселе залишаються одними із найнебезпечніших зон, проживання на яких для мирних мешканців стає неможливим.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, в одному із населених пунктів ще досі перебувають жителі, зокрема і 14 дітей. Про це на своїй сторінці у ">Facebook повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В селі Веселе досі залишаються 14 дітей. Ми проводимо роз'яснювальну роботу з батьками щодо необхідності евакуації, але поки батьки не дослухаються», – очільник області.

Він також додав, що із смт. Козацького вдалося евакуювати всі сім’ї з дітьми. 19 дітей, які там до цього перебували, виїхали на Миколаївщину. Всього, починаючи з 26 березня цього року, із небезпечних населених пунктів Херсонської області евакуйовано 66 дітей.

Зауважимо, нещодавно, ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю, що розташовані у Суворовському районі міста Херсон. Дві людини дістали поранення.

В одному з населених пунктів Бериславської громади росіяни відкрили вогонь по човну з мирними людьми. 20-річний чоловік та 20-річна жінка, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими в рамках воєнного стану, спробували вийти на човні в затоку.