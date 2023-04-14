Союзники України побоюються, що ЗСУ проведуть контрнаступ аж у 2024 році – Bloomberg

Настрій серед західних офіційних осіб сильно відрізняється від того, що було наприкінці минулого року, коли Київ здивував союзників

Деякі західні чиновники вважають, що окупантам вдалося побудувати ефективну систему оборони

Частина європейських союзників України вважає, що її армія не зробить вирішального прориву до кінця поточного року. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на західних чиновників.

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Зазначається, що окупантам вдалося побудувати ефективну систему оборони і вони готуються до продовження бойових дій до 2024 року.

«Настрій серед західних офіційних осіб сильно відрізняється від того, що було наприкінці минулого року, коли Київ здивував союзників та Росію успішними контрнаступами», – зазначає видання.

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Союзники Києва стримують очікування та обмірковують сценарій інтенсивних боїв до 2024 року, в ЄС сумніваються, що у 2023 році ЗСУ проведуть успішний контрнаступ на Мелітополь, кажуть джерела.

Також зазначається, що визволення Мелітополя дозволило б розколоти угруповання збройних сил РФ на півдні України. Співрозмовники впевнені, що найреалістичнішим може виявитися сценарій, за яким ЗСУ просунуться на 30 км на лінії фронту. Тоді російські лінії постачання виявляться в межах досяжності артилерії ЗСУ, це створить умови для глибокого наступу у 2024 році.

Щоб реалізувати ці плани, західним союзникам доведеться збільшити виробничі потужності та підтримку ЗСУ, додав один із чиновників.

«Навіть менш амбітний ривок буде коштувати тисячі життів, великої кількості боєприпасів і обладнання. Росіяни взимку вибудували багаторівневу оборону у вигляді мінних полів, ровів і бетонних протитанкових пірамід», – пише Bloomberg.

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Нагадаємо, триває 415-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом доби противник завдав шість авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них – із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ. Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору проти мирного населення.