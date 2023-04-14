Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Союзники України побоюються, що ЗСУ проведуть контрнаступ аж у 2024 році – Bloomberg

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Союзники України побоюються, що ЗСУ проведуть контрнаступ аж у 2024 році – Bloomberg
Настрій серед західних офіційних осіб сильно відрізняється від того, що було наприкінці минулого року, коли Київ здивував союзників
фото ілюстративне

Деякі західні чиновники вважають, що окупантам вдалося побудувати ефективну систему оборони

Частина європейських союзників України вважає, що її армія не зробить вирішального прориву до кінця поточного року. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на західних чиновників.

Зазначається, що окупантам вдалося побудувати ефективну систему оборони і вони готуються до продовження бойових дій до 2024 року.

«Настрій серед західних офіційних осіб сильно відрізняється від того, що було наприкінці минулого року, коли Київ здивував союзників та Росію успішними контрнаступами», – зазначає видання.

Союзники Києва стримують очікування та обмірковують сценарій інтенсивних боїв до 2024 року, в ЄС сумніваються, що у 2023 році ЗСУ проведуть успішний контрнаступ на Мелітополь, кажуть джерела.

Також зазначається, що визволення Мелітополя дозволило б розколоти угруповання збройних сил РФ на півдні України. Співрозмовники впевнені, що найреалістичнішим може виявитися сценарій, за яким ЗСУ просунуться на 30 км на лінії фронту. Тоді російські лінії постачання виявляться в межах досяжності артилерії ЗСУ, це створить умови для глибокого наступу у 2024 році.

Щоб реалізувати ці плани, західним союзникам доведеться збільшити виробничі потужності та підтримку ЗСУ, додав один із чиновників.

«Навіть менш амбітний ривок буде коштувати тисячі життів, великої кількості боєприпасів і обладнання. Росіяни взимку вибудували багаторівневу оборону у вигляді мінних полів, ровів і бетонних протитанкових пірамід», – пише Bloomberg.

Нагадаємо, триває 415-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом доби противник завдав шість авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них – із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ. Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору проти мирного населення.

Теги: ЗСУ війна окупанти росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розвідка повідомила, як витік інформації з Пентагону вплине на контрнаступ ЗСУ
Розвідка повідомила, як витік інформації з Пентагону вплине на контрнаступ ЗСУ
Сьогодні, 09:34
«Росіяни не повірили у витік документів і вважають його інформаційною операцією»
Витік секретної інформації. США не вірять в контрнаступ ЗСУ?
Вчора, 18:27
Україна готується до контрнаступу
Шмигаль назвав терміни початку українського контрнаступу
12 квiтня, 06:28

Події в Україні

Ракетний удар по Слов’янську: вже відомо про вісьмох загиблих
Ракетний удар по Слов’янську: вже відомо про вісьмох загиблих
Союзники України побоюються, що ЗСУ проведуть контрнаступ аж у 2024 році – Bloomberg
Союзники України побоюються, що ЗСУ проведуть контрнаступ аж у 2024 році – Bloomberg
Масований обстріл Слов’янська, Україна повернула тіла 82 військовослужбовців. Головне за 14 квітня
Масований обстріл Слов’янська, Україна повернула тіла 82 військовослужбовців. Головне за 14 квітня
Окупанти влаштували судилище над 16-річною дівчиною, яка розтоптала прапор РФ
Окупанти влаштували судилище над 16-річною дівчиною, яка розтоптала прапор РФ
Удар по Слов’янську: серед загиблих дитина
Удар по Слов’янську: серед загиблих дитина
«Окупант повинен зазнавати максимально відчутних втрат». Звернення Зеленського (відео)
«Окупант повинен зазнавати максимально відчутних втрат». Звернення Зеленського (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9652
Негода в Україні: на Черкащині евакуація, Кременчуцька ГЕС готується до води з Білорусі (фото)
8536
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6515
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
6467
Захист Коболєва визнав, що їхній клієнт надурив суд
5466
Банкова замовила нову партію орденів та медалей. Які державні нагороди найдорожчі? (документ)
3327
Найскорботніший день: як провести Страсну п'ятницю і що не можна робити

Новини

Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
Сьогодні, 18:17
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Сьогодні, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Сьогодні, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Сьогодні, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
Вчора, 23:06

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту