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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Авдіївку: поранено бійця ЗСУ

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    Наразі ситуація у районі проведення ООС стабільна та цілком контрольована українськими підрозділами - Окупанти обстріляли Авдіївку: поранено бійця ЗСУ
    Наразі ситуація у районі проведення ООС стабільна та цілком контрольована українськими підрозділами

    Українського військового було евакуйовано з бойової позиції та надано невідкладну медичну допомогу

    На Донбасі у суботу, 11 травня, внаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки було поранено військовослужбовця Збройних сил України. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє прес-служба Міноборони.

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    Таким чином, станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одну збройну провокацію з боку ворога.

    Так, о 08:15 російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік оборонців Авдіївки. Обстріл тривав 20 хвилин і вівся противником з боку окупованого населеного пункту Спартак.

    «Внаслідок цього ворожого вогню зазнав поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил», - зазначив речник.

    Мотузяник поінформував, що військового було евакуйовано з бойової позиції та надано невідкладну медичну допомогу.

    Станом на зараз, за словами речника Міноборони, ситуація у районі проведення ООС стабільна та цілком контрольована українськими підрозділами.

    Нагадаємо, 10 травня бойовики обстріляли житлові будинки в населеному пункті Травневе в Бахмутському районі Донецької області. Обстріл вівся з ручного протитанкового гранатомета. Підкреслимо, що постраждали в результаті обстрілу немає.

    Як повідомлялося раніше, 10 травня озброєні формування РФ 12 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

    Додамо, спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер знову звинуватив РФ у погіршенні ситуації на Донбасі і закликав Москву до виконання мінських угод.

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